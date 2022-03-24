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    İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Dünya Kupası Elemeleri play-off turu maçlarında heyecan devam ediyor. Bu kapsamda İsveç, Çekya ile karşılaşacak. Peki, İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 16:10
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    İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Dünya Kupası Elemeleri play-off turu maçlarında heyecan devam ederken, takımlar tur biletini cebine koymak için mücadele ediyor.

    Bu takımlar arasında olan milliler, Portekiz ile karşı karşıya gelmeye ve puan toplamaya odaklanmış durumda..

    Millilerin maçları dışında da diğer maçları izlemek isteyenler, zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

    Bu kapsamda, "İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    İSVEÇ - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

    İsveç - Çekya maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

    İSVEÇ - ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    İsveç: Olsen; Lindelof, Danielson, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

    Çekya: Vaclik; Brabec, Kalas, Zima, Mateju; Sadilek, Soucek; Masopust, Barak, Pesek; Hlozek

    İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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