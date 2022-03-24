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İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri play-off turu maçlarında heyecan devam ediyor. Bu kapsamda İsveç, Çekya ile karşılaşacak. Peki, İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?