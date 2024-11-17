İsveç yıldız golcüleriyle Slovakya'yı yıktı

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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Jon Dahl Tomasson'un çalıştırdığı İsveç Francesco Calzona yönetimindeki Slovakya ile karşı karşıya geldi.

Strawberry Arena'da oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla İsveç oldu.

İSVEÇ, YILDIZLARIYLA KAZANDI

Ev sahibi takımın gollerini 3. dakikada Viktor Gyökeres ve 48. dakikada Alexander Isak kaydetti. Slovakya'nın tek golü ise 19. dakikada David Hancko kaydetti.

İsveç'te Isak ve Gyökeres, birbirlerine yaptıkları asistler ile dikkat çeken isimler oldular. Öte yandan Slovakya'da Milan Skriniar 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İSVEÇ, LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte İsveç puanını 13'e yükselterek grupta liderliği garantilerken, Slovakya 10 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İsveç sahasında Azerbaycan'ı ağırlarken, Slovakya evinde Estonya ile karşılaşacak.