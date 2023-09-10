İtalya ile Kuzey Makedonya yenişemedi Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu mücadelesinde İtalya deplasmanda Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu mücadelesinde Kuzey Makedonya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollerin atıldığı bu maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Skoru Enis Bardhi belirledi

Toshe Proeski Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada İtalya, 47. dakikada Immobile'nin golüyle öne geçti.

Oyunda üstün olan taraf İtalya olmasına rağmen Kuzey Makedonya, 81. dakikada Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin frikik golüyle maça dengeyi getirdi ve güçlü rakibinden puan aldı.

İtalya 3 maçta 4 puan aldı

Bu beraberlikle İtalya, 3. maçı sonunda 4 puana yükselirken Kuzey Makedonya ise 4. maçının ardından puanını 4'e çıkardı.

İtalya sıradaki maçını Ukrayna'yla sahasında oynarken Kuzey Makedonya ise Malta ile deplasmanda karşılaşacak.