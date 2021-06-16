İtalya, İsviçre'yi de mağlup etti

İtalya, İsviçre'yi de mağlup etti

EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla turnuvada son 16 turuna kalan ilk takım olmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunun ilk biletini gruptaki rakibimiz İtalya aldı.

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

A Grubu'nun ikinci maçında İsviçre'yi Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Gök mavililer, puanını 6 yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. İtalyanlar, ilk maçında milli takımımızı da 3-0 mağlup etmişti.

Euro 2020 Türkiye - Galler maçından kareler - TIKLA GÖR



SON MAÇI GALLER'LE

İtalya, gruptaki son maçını 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Galler ile oynayacak.

Öte yandan İtalya'nın İsviçre'yi mağlup etmesi Türkiye'nin gruptan çıkma şansını devam ettirmesini sağlasa da -5 averajımız olması işleri zora sokuyor.