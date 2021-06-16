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    İtalya, İsviçre'yi de mağlup etti

    İtalya, İsviçre'yi de mağlup etti

    EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla turnuvada son 16 turuna kalan ilk takım olmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 23:51
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 23:57
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    Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunun ilk biletini gruptaki rakibimiz İtalya aldı.

    GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

    A Grubu'nun ikinci maçında İsviçre'yi Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Gök mavililer, puanını 6 yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. İtalyanlar, ilk maçında milli takımımızı da 3-0 mağlup etmişti.

    Euro 2020 Türkiye - Galler maçından kareler - TIKLA GÖR

    İtalya, İsviçre yi de mağlup etti #1

    SON MAÇI GALLER'LE

    İtalya, gruptaki son maçını 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Galler ile oynayacak.

    Öte yandan İtalya'nın İsviçre'yi mağlup etmesi Türkiye'nin gruptan çıkma şansını devam ettirmesini sağlasa da -5 averajımız olması işleri zora sokuyor.

    İtalya, İsviçre yi de mağlup etti #2

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