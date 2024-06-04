İtalya - Türkiye - CANLI SKOR A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesinde İtalya ile özel maçta kozlarını paylaşıyor.

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GÜNCEL SKOR: İTALYA 0-0 TÜRKİYE

19' Pellegrini'nin, Türkiye kalesine yaklaşık 22-23 metre mesafeden, hafif sol çaprazdan kullandığı frikikte top üstten dışarı çıktı.

13' Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya kalesini yaklaşık 25 metre mesafeden, cepheden gören bir noktadan kullandığı frikikte top barajdan döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Hakan'ın şutunda top yandan auta çıktı.

7' İtalya atağında sol kanattan Dimarco'nun attığı pasla topla buluşan Retegui'nin ceza yayından dönerek vuruşunda top auta gitti.

1' Maç başladı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer'in yönettiği ve Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılan hazırlık mücadelesi, TSİ 22.00'de başladı.

Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İlk 11'ler

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız