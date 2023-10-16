İtalyan basını, EURO 2024'e katılan Türkiye ve Montella'ya geniş yer verdi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya’yı 4-0 mağlup ederek Almanya'da gerçekleştirilecek finallere katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nın bu başarısı İtalya basınında geniş yer buldu.

İHA

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da, Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da oynanacak finallere biletini aldı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın millilerin başında Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup ederek bu başarıyı elde etmesi, ülkesinin basınında geniş yer buldu.

"Taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor"

Corriere dello Sport, şunları yazdı:

Vincenzo Montella'nın Türk milli takımı macerası henüz kısa süre önce başladı ancak teknik direktör şimdiden Türkiye'de gerçek bir örnek haline geldi. Montella, Türk milli takımını Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başaran ilk yabancı teknik direktör oldu. Türkiye'deki taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor.

"Finalde şov yaptı"

La Gazzetta dello Sport da, haberinde şu ifadelere yer verdi:

Vincenzo Montella’nın Türkiyesi iyi başladı, çok çabaladı ve finalde şov yaptı.

"Önemli bir turnuvaya sokmak için doğru zamanda geldi"

Goal internet sitesi ise İtalya yayınında, “Montella, Türkiye'yi iki maçta Avrupa Şampiyonası'na taşıdı: Euro 2024'te ilk İtalyan” başlığıyla, şu ifadeleri kullandı:

Montella, Türkiye'ye damgasını vurmak ve 2022 Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra onları önemli bir turnuvaya sokmak için doğru zamanda geldi.

"Montella Türkiye’de tarih yazdı"

Fanpage haber sitesi de, şu yorumu yaptı:

Montella Türkiye’de tarih yazdı. Vincenzo Montella'nın Türkiye'de örnek haline gelmesi kısa sürdü. Eski forvet, Türk milli takımının başındaki sadece iki maç sonrası ülkenin spor tarihindeki yerini aldı. Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde eden ilk yabancı teknik direktör oldu. Oyuncular ve taraftarlar onun için tam anlamıyla deli oluyorlar

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)