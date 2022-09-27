İtalya'nın kalecisi Donnarumma kalesinde devleşti

Macaristan'ı mağlup eden İtalya'da kaleci Donnarumma, üzerine gelen üst üste şutları çıkararak kalesini gole kapattı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesinde İtalya, deplasmanda Macaristan'a konuk oldu.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı İtalya, 2-0 kazanarak 3 puanı aldı ve Macaristan'ı geçerek liderliğe koltuğunda Uluslar Ligi finallerine yükseldi.

Maçın 27. dakikasında Raspadori'nin golüyle İtalya öne geçerken, ilk yarı da Maviler'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Donnarumma'dan kurtarışlar

İkinci yarının başlarında İtalya kalesine etklili gelen Macaristan, kaleci Donnarumma'yı geçemedi.

İtalyan kaleci, kalesinde adeta devleşti ve üzerine gelen üst üste şutları çıkarmayı başardı.

İkinci yarıya da etkili başlayan İtalya, oyun disiplininden kopmayarak 52'de Dimarco ile farkı ikiye çıkardı.

Mcaristan cesur oynadı

Rakibinden daha fazla rakip kaleye şut atarak cesur oyununu İtalya karşısında da sürdüren Macaristan, aradığı golü bulamayınca kaybetmekten kurtulamadı.

Bu sonuçla İtalya 11 puana yükseldi ve grup liderliğine yükseldi. Macaristan ise 10 puanda kaldı ve grup maçlarını 2. sırada tamamladı.

(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)