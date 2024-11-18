İtalya'yı deviren Fransa liderliği aldı

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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta mücadelesinde İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan müsabakayı konuk ekip Fransa 3-1'lik skorla kazandı.

FRANSA, DEPLASMANDA KAZANDI

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 65. dakikalarda Adrien Rabiot, 33. dakikada Guglielmo Vicario kendi kalesine attı.

İtalya'nın tek golü 35. dakikada Andrea Cambiaso'dan geldi.

FRANSA, LİDERLİĞİ ALDI

Fransa, bu galibiyetle birlikte puanını 13'e çıkardı ve liderlik koltuğunu İtalya'dan aldı.

İtalya ise 13 puanda kaldı ve liderliği Fransa'ya devretti.

Fransa ve İtalya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için sekizli finalde mücadele edecek.