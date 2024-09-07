İzlanda, Karadağ'ı mağlup etti
Haber Merkezi

Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'te İzlanda, sahasında ile karşı karşıya geldi. İzlanda, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İZLANDA GALİBİYETLE BAŞLADI

İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Orri Steinn Oskarsson ve 58. dakikada Jon Thorsteinsson attı.

Bu sonucun ardından İzlanda, Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı. Karadağ, ilk maçta puan alamadı.

İzlanda, gruptaki bir sonraki maçta A Milli Takımımıza konuk olacak. Karadağ, sahasında Galler'i ağırlayacak.