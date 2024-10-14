Haber Merkezi
UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 4’üncü maçında Türkiye, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Normal şartlarda bugün 21.45'te oynanacak mücadelede maçın oynanacağı stadın zemininde sorun çıktı.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı TSİ 13.30 sıralarında mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’na geldi.
MAÇ ERTELENMEDİ
Başkan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, zeminde incelemelerde bulunduktan sonra stadyumdan ayrıldı.
Saat 17.00'de maçın hakemleri son kontrollerini yaptı. Hakem kurulu, maçın bu akşam oynanmasına karar verdi.
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