İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu mücadelenin ertelenme ihtimali bulunuyor.

İzlanda basınından Visir'in haberinde, İzlanda ile Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu. UEFA'nın pazar günü öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu yetkilileri ve saha personeliyle görüşmelerde bulunduğu vurgulanırken, toplantı sırasında bir karar verilmediği ancak ertelemeyle ilgili bugün karar verileceği belirtildi.

Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmamasının bulunmadığı ve don olaylarına karşı savunmasız kaldığı ifade edildi. Ayrıca zemini sıcak tutmak için çimlerin üzerine kumaş serildiği de aktarıldı.

UEFA KARARI BEKLENİYOR

UEFA yetkilileri ve hakemler, İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı sahanın zeminini bugün yeniden inceleyecek. Saat 15.00'te 'eşgüdüm toplantısı' yapılacak ve ardından maçın oynanıp oynanmayacağı ile ilgili karar verilecek.

ERTELENİRSE EN GEÇ SALI

UEFA'nın olası bir erteleme kararı alması durumunda ise mücadele en geç salı günü oynanacak.

İzlanda Milli Takım Sorumlusu Jörundur Aki Sveinsson ise konuyla ilgili şu sözleri sarf etti;