İzlanda - Türkiye maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

İLK 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Óskarsson, Tómasson, Anderson, Grétarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun Kökçü, İrfan Can, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan