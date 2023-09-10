Japonya-Türkiye maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek A Milli Futbol Takımımız ile Japonya arasında oynanacak hazırlık maçında Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la 1-1 berabere kalmıştı. Yeni haftayı BAY geçecek olan Milliler, bu arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek.

12 Eylül Salı günü saat 15.20'de Belçika'da Japonya ile karşılaşacak Türkiye'nin bu maçını yönetecek hakem duyuruldu.

Maçı Hollandalı yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.