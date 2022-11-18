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    Jaroslav Silhavy: Türkiye çok güçlü bir takım

    Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Silhavy, "Türk Milli Takımını yakından tanıyoruz. Çok güçlü bir takım." dedi.
    • 18.11.2022 - 18:46
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    Jaroslav Silhavy: Türkiye çok güçlü bir takım

    Silhavy, yarın A Milli Futbol Takımı ile Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Kalyon Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

    Hazırlık kampındaki ikinci maçlarında A Milli Futbol Takımı ile oynayacaklarını belirten Silhavy, yarın zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti.

    "Çok güçlü bir takım"

    Türkiye'de taraftarların oluşturduğu atmosferi bildiklerini dile getiren Silhavy, "Türk Milli Takımını yakından tanıyoruz. Çok güçlü bir takım. Çok yetenekli ve bireysel oyuncuları var. Bu oyuncuları özellikle gününde olduklarında durdurmak ve savunmak çok güç." diye konuştu.

    Jaroslav Silhavy: Türkiye çok güçlü bir takım #1

    "Türkiye'nin özellikle hücumda çok iyi ayakları var"

    Silhavy, A Milli Futbol Takımı'nın boş alanları iyi değerlendirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Türkiye'nin özellikle hücumda çok iyi ayakları var. Bitiriciliği çok yüksek oyuncularına sahip. Kanatlarda alan bulduklarında çok iyi değerlendirebilen bir takım.

    Savunmada da bireysel hata yapılmadığı müddetçe kolay kolay açık vermiyorlar. Yarın özellikle alan vermeden savunmada sıkı durmayı düşünüyoruz."

    Jaroslav Silhavy: Türkiye çok güçlü bir takım #2

    "Yarın ki maçta da kesinlikle kazanmak istiyoruz"

    Çek savunma oyuncusu Vladimir Coufal da yarın Türkiye ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Mükemmel statta, harika bir zeminde, güzel bir atmosferde çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Yarın ki maçta da kesinlikle kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Jaroslav Silhavy: Türkiye çok güçlü bir takım #3

    "Biz de buna karşı iyi bir şekilde hazırlandık"

    A Mili Futbol Takımı'nın kaliteli oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Coufal, şunları kaydetti:

    "Geçmişte de böyleydi bugün de kesinlikle böyle. Biz de buna karşı iyi bir şekilde hazırlandık. Hocalarımız gerekli analizleri yaptı. Rakibimiz çok güçlü ayaklardan oluşmasına rağmen kesinlikle en iyi şekilde hazırlanıp, yarın ki maça kazanmak için çıkacağız."

    Jaroslav Silhavy: Türkiye çok güçlü bir takım #4


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