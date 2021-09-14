Joachim Löw, A Milli Takımımızı reddetti

Almanya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevini bırakan Joachim Löw, Hamit Altıntop'tan kendisine gelen Türkiye Milli Takım teknik direktörlüğü teklifini de reddetti.

A Milli Futbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Hamit Altıntop'un ünlü Alman teknik adam Joachim Löw ile görüştü.

"4 MAÇLIK BİR GÖREV DÜŞÜNMEM"

Altınop - Löw zirvesinden istenen sonuç çıkmazken, 61 yaşındaki hoca, dinlendiğini ve nedenlerini belirterek teklifi reddetti. Löw, "4 maçlık bir görev düşünmem. Zaten şu an dinleniyorum. Grup karşılaşmalarını tamamlayan. İsterseniz ondan sonra tekrar görüşürüz." yanıtı verdi.

Bunun üzerine Alman teknik adamın defterini kapatan TFF yöneticileri diğer adaylar üzerine yoğunlaştı.

DİĞER ADAYLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Löw'den sonra Jürgen Klinsmann adı öne çıkarken Türk teknik direktörlerle de temaslar sürüyor.

KLINSMANN İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Klinsmann ile gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiği ve 57 yaşındaki teknik direktörün A Milli Takım'ın başına geçebileceği ifade edildi.

Jürgen Klinsmann, 2004-2006 arasında Almanya A Milli Takımı'nı çalıştırmış ve Joachim Löw onun yardımcılığını yapmıştı. 2006 Dünya Kupası'nda gelen üçüncülüğün ardından Klismann, önce Bayern Münih ardından ABD Milli Takımı'na gitmişti.

SON KARAR HAMİT ALTINTOP'UN

Okan Buruk, Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu da yine federasyonun görüştüğü isimler olarak dikkat çekiyor.

Hamit Altıntop'un son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.