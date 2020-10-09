Joachim Löw, Efecan Karaca'yı çok beğendi

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, Milli Takımımızda performansıyla alkış alan Efecan Karaca'nın performansını çok beğendiği ğrenildi.

Almanya'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem, Efecan Karaca'ydı.

Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu.

2. Lig'den bu yana turuncu-yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar'a karşı kariyerinde ikinci kez 11'de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.

LÖW, EFECAN'IN PERFORMANSINA HAYRAN KALDI

Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu, Joachim Löw de çok beğendi.

Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş'le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca'yı çok beğendiğini deneyimli teknik adama aktardı.

EFECAN GEÇ AÇILDI

Efecan Karaca, kariyerinde geç açılan isimlerden biri olarak da dikkat çekiyor. Uzun süre alt liglerde mücadele eden 31 yaşındaki futbolcu Alanyaspor'la birlikte Süper Lig'e yükseldikten sonra formuyla A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.