Dolar
7.9361
-0.0931%
Euro
9.3593
0.0941%
Altın
1914.33
1.0696%
Borsa
1155.33
0.4206%
G. Altın
488.322
1.009%
Bitcoin
86168.22
0.3928%
EXEN Coin
12.87
-0.93%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    Joachim Löw, Efecan Karaca'yı çok beğendi

    Joachim Löw, Efecan Karaca'yı çok beğendi

    Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, Milli Takımımızda performansıyla alkış alan Efecan Karaca'nın performansını çok beğendiği ğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 10:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem, Efecan Karaca'ydı.

    Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu.

    2. Lig'den bu yana turuncu-yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar'a karşı kariyerinde ikinci kez 11'de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.

    Joachim Löw, Efecan Karaca yı çok beğendi #1

    LÖW, EFECAN'IN PERFORMANSINA HAYRAN KALDI

    Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu, Joachim Löw de çok beğendi.

    Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş'le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca'yı çok beğendiğini deneyimli teknik adama aktardı.

    EFECAN GEÇ AÇILDI

    Efecan Karaca, kariyerinde geç açılan isimlerden biri olarak da dikkat çekiyor. Uzun süre alt liglerde mücadele eden 31 yaşındaki futbolcu Alanyaspor'la birlikte Süper Lig'e yükseldikten sonra formuyla A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

    Joachim Löw, Efecan Karaca yı çok beğendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir