Joachim Löw yine burnunu karıştırdı

2014 Dünya Kupası'nda burnunu karıştırırken kameralara yakalanan Joachim Löw, dün gece oynanan Almanya-Türkiye maçında da benzer görüntüler sergiledi.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Köln'de oynanan mücadelede iyi bir oyun ortaya koyan milliler, güçlü rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşma boyunca yerinde duramayan Almanların teknik direktörü Joachim Löw'ün, yıllardır süren alışkanlıklarından vazgeçmediği görüldü.

Maçı kulübeden takip ederken burnunu karıştıran 60 yaşındaki teknik adam, kameralara yakalandı.

'NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM' DEMİŞTİ

2014 Dünya Kupası'nda da sık sık aynı görüntüyü veren Löw, ''Maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım.'' demişti.

"TÜRKİYE'Yİ İYİ BULDUM"

Ay-yıldızlı ekibimizin performansı hakkında konuşan Löw, "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü. Türkiye'yi iyi buldum. Son 2-3 senedir geliştiler. Çok teknik ve iyi oyunculara sahipler." ifadelerini kullandı.