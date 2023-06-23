Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a imza atmak üzere Fenerbahçe ile yollarını ayıran Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Türkiye Kupası finalinde Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye zaferle veda eden Jorge Jesus'un geleceği netleşiyor.

Tecrübeli teknik adam Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

Portekiz'den Record ve O Jogo'nun haberlerine göre; Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak görevi kabul etmeye çok yakın. Henüz resmi sözleşmelerin imzalanmadığı ancak çok yakında duyurunun yapılabileceği belirtildi.

3 yıl için 30 milyon euro alacak

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da yazıldı.

Suudi basını ise anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürdü.

2018-2019 sezonunda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, Körfez ekibi ile 25 maça çıkmış ve 2.56 puan ortalaması tutturmuştu.