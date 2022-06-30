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    Judocu Vedat Albayrak’tan Akdeniz oyunları'nda altın madalya

    Akdeniz Oyunları'nda judoda ilk madalya erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak'tan geldi.
    • 30.06.2022 - 22:26
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    Judocu Vedat Albayrak’tan Akdeniz oyunları'nda altın madalya

    19. Akdeniz Oyunları’nın devam ettiği Cezayir’in Oran kentinde judoda erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, sıkletinde oyunlar şampiyonu olarak kürsüde yer aldı.

    Judo müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya yakından izleyip, judoculara müsabaka öncesi başarı dileklerini iletti.

    İtalyan rakibini waza-ari ile yenerek şampiyon oldu

    İHA'nın haberine göre; 81 kiloda Vedat Albayrak altın madalya yolunda ilk olarak çeyrek final maçıyla başladı. Bosnalı Bozidar Vucurevic’i waza-ari puanıyla yenerek yarı finale yükselen Albayrak, bu turda rakibi Fransız Tizie Gnameien’i ipponla yendi ve adını finale yazdırdı. İtalyan Kenny Komi Bedel’i waza-ari puanıyla yenen Vedat Albayrak altın madalyanın sahibi oldu.

    Akdeniz Oyunları judoda son gün müsabakalarında yarın kadınlarda 78 kiloda Nurcan Yılmaz ilk turda İspanyol Lucia Perez Gomez, +78 kiloda Kayra Sayit; erkeklerde 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar direkt çeyrek finalde, +100 kiloda Münir Ertuğ ilk turda Hırvat Marcel Skalec ile karşılaşmalarına başlayacak.

    Judocu Vedat Albayrak’tan Akdeniz oyunları nda altın madalya #1


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