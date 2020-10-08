Julian Draxler: Türkiye'yi kendi sahamıza adeta davet ettik

Alman futbolcu Julian Draxler, A Milli Takımımızla 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından özeleştiri yaptı.

3-3 sona eren Almanya-Türkiye maçı sonrası Julian Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt açıklamalarda bulundu.

"ADETA SAHAMIZA DAVET ETTİK"

Draxler, "Türkiye'yi kendi sahamıza adeta davet ettik. İspanya maçındakine benzer bir oyundu. Kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradık. İyi olduğumuz şeyler vardı, 3 gol atmamız gibi. Ama futbol maç kazanmaya bağlı. Geride güvenle maçı yönetemedik." sözlerini kullandı.

Almanya Milli Takımı ile ilk maçına çıkan Florian Neuhaus, "Maçı kazanmayı çok istedik ama başarılı olamadık. İlk maçımda gol atmam çok güzel bir duygu. 3 kez öne geçmemize rağmen berabere kalırsanız bunun bir önemi kalmıyor. Ukrayna karşısında cumartesi gibi daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."

Luca Waldschmidt ise karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Bizim açımızdan oyunumuz iyiydi. Lehimize bitirme konusunda zorluk yaşadık. Beraberlik çok da gerekli değildi."