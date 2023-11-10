Julian Nagelsmann'dan Türkiye sözleri Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye karşılaşması öncesinde konuştu. Alman çalıştırıcı, "Maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Berlin'de çok fazla Türk taraftar var" dedi.

ensonhaber.com

22 Eylül tarihinde Hansi-Flick'in yerine Almanya Milli Takımı'nın başına getirilen 36 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Genç çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ve Avusturya ile oynayacağız. Duygu yüklü bu maçların ciddi anlamda gürültülü geçmesini beliyorum. Bu iki maçı da sabırsızlıkla bekliyorum. Berlin'de çok fazla Türk taraftar var.

"Bizim için çok önemli iki maç olacak"

Nagelsmann ayrıca, şu sözleri sarf etti:

Avusturya ile tarih dolu güzel bir şehir olan Viyana'da karşılaşacağız. Orada da olağanüstü bir atmosfer olacağından eminim. Bizim için çok önemli iki maç olacak. Bu fırsatı iyi kullanmak istiyoruz.

Almanya 18 Kasım'da A Milli Takımımız ile Berlin'de karşı karşıya gelecek. Panzerler, 21 Kasım'da da Avusturya deplasmanına gidecek.