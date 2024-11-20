Kaan Ayhan: Daha kötü maçlar gördüm

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçına liderlik için avantajlı bir konumda çıkan A Milli Takım, Karadağ karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle önemli bir fırsatı kaçırdı.

Galler'in İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte Milliler, grubu lider tamamlayarak üst lige yükselme şansını kaybetti.

Maçın ardından Milli Takım oyuncusu Kaan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMDA DAHA KÖTÜ MAÇLAR GÖRDÜM"

Kaan Ayhan açıklamasında şunları söyledi:

"Söyleyeceklerim belki negatif algılanacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu. Daha çok yolumuz var gidecek. Bu maçları da bu sözlerime dahil ediyorum. Mart ayında inşallah üzerine koyarak devam edeceğiz."