Kaan Ayhan: İlk kez gruptan 1. çıkmayı istiyoruz A Milli Futbol Takımı kampında açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, "Milli takım tarihinde ilk kez gruptan 1. çıkmayı istiyoruz" dedi.

İHA

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Almanya ile hazırlık maçında, 21 Kasım Salı günü ise 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında Cardiff’te Galler ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, karşılaşma öncesi TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa girdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, 2024 Avrupa Şampiyonası’na katıldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Tüm takım olarak rahatladık ama biz yine de Galler maçına şu hedefle gitmek istiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa milli takım tarihinde gruptan 1. çıkmasını istiyoruz. Turnuva içinde şansımızı artıracağını düşünüyoruz. Bir yandan rahatladık katıldığımız için ama bir yandan da oraya kazanmak için gideceğiz. Elimizden geldiği kadar performans olarak da devam edeceğiz. Biliyorsunuz hem performans olarak yeni hocayla neleri öğrendiğimizi göstermek istiyoruz. Öbür yandan dediğim gibi üç puanla dönmek istiyoruz. Bunun için iyi hazırlanıp, güzel bir performans sergileyeceğiz. Almanya maçı benim ve bazı arkadaşlarımı için özel oluyor. Tabii hocanın planları biz de tam net görmedik. Benim tahmin ettiğim kadarıyla birkaç yeni oyuncu ve milli takımda çok süre alamayan oyuncuları sahada göreceğiz. İkinci maçta ise daha önemli ve ciddi bir şekilde maça çıkacağız.

"Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum"

Maçların yoğun ve arasız bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Kaan Ayhan, şunları dedi:

Nerdeyse maçtan maça gidiyoruz. Arkadaşlarımızla şakalaşıyoruz, gözümüzü açtığımızda ya sahadayız ya uçakta. Bu durum normal tabii. Burayı görmek için, buralarda oynamak için çalışıyoruz. Küçüklüğümüzden beri bunu hedefledik. Bir yandan şükrediyoruz. Böyle bir şansı değerlendirmek istiyoruz. Almanya maçında benden daha çok oynayan oyunları dinlendirip, dengeyi sağlamak ister. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Hatay maçında bildiğiniz gibi sonradan girdim. Diğer oyuncular gibi yorulmadım. Buraya iyi ve fit bir şekilde geldim. O yüzden yüzde yüzümü verebilirim. İnşallah arkadaşlarım içinde bu durum geçerlidir.

"Almanya’da hiç dışarıdaymışız gibi hissetmeyeceğimizi düşünüyorum"

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı oynayarak Almanya maçı öncesi atmosferi test ettiklerini belirten başarılı savunmacı, şu şekilde konuştu:

Galatasaray taraftarı ile birlikte büyük bir camiaya sahibiz. O yüzden de tabii ki desteklediler bizi o maçta. Tabii ki o atmosferi Türk Milli Takımı ile de görmek istiyoruz hepimiz. Hiç dışarıdaymışız gibi hissetmeyeceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız için son maçlarla birlikte yeni bir umut doğdu. O yüzden de desteklerinin tam olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi turnuvaya da iyi başlayıp, çok güzel bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Belki 2008’deki gibi bir hava oluşturup başarılı bir turnuva geçiririz.

"Sağ bekte gerek olursa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız"

Şu anda orta sahada oynamaktan gayet mutlu olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

Kariyerim boyunca merkezde görev aldım. Stoper olsun, ön libero olsun benim için neresi olduğu fark etmez. Sağ bekte gerek olursa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Sağ bekte son senelerde tabii ki az oynadım. O yüzden şu anda 2,5 pozisyon olarak görüyorum. Milli takımda da o pozisyonda başarılı performanslar görüyoruz. Olduğum pozisyona yavaş yavaş alıştığımı düşünüyorum. Orada gayet iyiyim ve mutluyum. Milli takımda da sağ bekte başarılı oynayan arkadaşlarımızı görüyoruz.

"Montella, bize çok yardımcı ve destek oldu"

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın yeni gelmesine rağmen hızlı bir başarılı elde ettiklerinin hatırlatılması üzerine Kaan Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

Hocamız bizle şimdi. Tabii hala tanışma sürecinin içindeyiz. O yüzden bazı şeylere bizim alışmamız gerek, bazı şeylere hocamızın da alışması gerek. Ama şunu söyleyebilirim bu kısa süreçte bize gösterdiği videolarla, yaptığı analizlerle, saha içinde yaptırdığı taktik idmanlarla bize çok yardımcı oldu. Bu durumda zaten skora yansıdı. O yüzden biliyorsunuz futbolda ne kadar teknik direktör ne kadar iyi olursa olsun. Skordan önemli bir şey yok. Skor baz alındığında hoca için daha önemli bir şey yoktur. Tabii bir yandan bize çok yardımcı ve destek oldu. Skorları biz takım olarak, hocamızla beraber bu atmosferi sağladı. Bu yüzden hocamızla el ele daha güzel günlere gideriz. Daha çok üstüne koyarak, daha büyük ve başarılı bir milli takım oluruz.

"Başarılı olmalıyız"

Kendisinin Almanya doğumlu olmasından kaynaklı maç öncesi nasıl bir his içerisinde olduğunu sorulması üzerine Ayhan, açıklamalarını şöyle sonladırdı:

Benim şimdi bir şey söylemem doğru olmaz. Korona döneminde Almanya ile bir dostluk maçımız vardı. O zaman seyirci olmadığı için atmosferi tadamadık. Tribünde taraftarımız o maç için izin alamamıştı. O yüzden önümüzdeki maçta atmosfer bambaşka olacağını düşünüyorum. Ben de şimdi bizi ne bekliyor olduğunu söyleyemem. Sadece benim için değil, tüm milli takım için bu maçlar önemli. Rakibin Almanya olması değil de, güçlü ve kalitesi çok bilinmiş bir takıma karşı oynuyoruz. O yüzden bunun motivasyonu normal maçlarda da yeter. Bu maçta benim ve bazı arkadaşlarımız için maçı oynayıp, başarılı olmalıyız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)