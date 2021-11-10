Kaan Ayhan: Sassuolo'da mutlu değilim

Kaan Ayhan Sassuolo'yla ilgili "Bir yandan mutsuzluk var, o takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum, biraz inişli çıkışlı gidiyor o yüzden mutsuzum." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncuları Kaan Ayhan, ay-yıldızlı ekibin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İtalyan ekibi Sassuolo’da fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili konuşan Kaan, "Ben de evde oturduğumda böyle şeyleri çok düşünüyorum. Bir yandan mutsuzluk var, o takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum, biraz inişli çıkışlı gidiyor o yüzden mutsuzdum.

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"İNŞALLAH BU DURUM DEĞİŞİR"

Hocam da kulüp de bu durumu biliyor. Ben yeni de çalışmaya devam ediyorum, inşallah bu durum değişir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, "Sassuolo'daki bu durumun ocak ayında takım değiştirmene sebep olur mu?" sorusuna ise, "Bu konularla ilgili fazla düşünmedim. Hayırlısı neyse o olur inşallah." yanıtını verdi.

"KAAN KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, yaptığı açıklamalarda millî oyuncuyu devre arasında kadrolarına katmak istediklerini açıklamıştı:

"Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız."

Ayrıca başarılı savunmacının babası Erol Ayhan: "Sassuolo'yla anlaşırsa oğlum Türkiye'de oynamak ister." demişti.

Bu sezon Sassuolo ile beş maçta süre alan Kaan Ayhan, bunların ikisine ilk 11'de başlamıştı.



