Kaan Kahriman'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

AA & Ensonhaber

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü günü akşam seansında milli sporculardan 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, madalya için podyuma çıktı.

Kaan Kahriman koparmada Avrupa şampiyonu

Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı.

Koparmada İtalya'dan Sergio Massidda, 141 kilo ile ikinci olurken, Ermenistan'dan Gor Sahakyan da 140 kilo ile üçüncü oldu.

5 altın, 3 gümüş, 2 bronz kazandık

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandı.