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    Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovenya’ya yenildi

    Kadın A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Slovenya'ya 3-1 kaybetti.
    • İHA
    • 19.09.2020 - 04:13
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    Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovenya’ya yenildi

    Slovenya’nın Kranj şehrindeki Stanko Mlakar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Milli Takımımızın golünü 16. dakikada Gülbin Hız atarken, Slovenya’nın gollerini 28. dakikada penaltıdan Mateja Zver, 41. dakikada Lara Presnikar ve 78. dakikada Spela Kolbl kaydetti.

    Grupta oynanan diğer maçlarda Hollanda, Rusya’yı 1-0 yenerken, Kosova da Estonya’yı 2-0 mağlup etti.

    Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovenya’ya yenildi #1

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