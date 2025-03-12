Kadın milli atıcılar, takım halinde Avrupa şampiyonu

AA & Ensonhaber

Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda Türkiye, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalyaya ulaştı. Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı’dan oluşan milli takım, sergilediği üstün performansla kürsünün zirvesine çıktı.

ALMAN RAKİPLERİNİ YENEREK ŞAMPİYON OLDULAR

Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun açıklamasına göre, final müsabakasında Monika Karsch, Susanne Neisinger ve Doreen Vennekamp’tan oluşan Almanya Milli Takımı ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, 16-4’lük net bir skorla rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Bu kategoride bronz madalya ise Ukrayna’nın oldu. Türkiye’nin bu büyük zaferi, atıcılık branşında uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tescilledi.