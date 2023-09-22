Kadın Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı üç golle geçti UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti.

AA

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Milliler, maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılarak organizasyona galibiyetle başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi 2 Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Miray Cin, 41. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 71. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Turnuva formatı

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonucunda liderliği elde edecek takım UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselecek.

Ayrıca C Ligi'nde en iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak takımlar, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak.

Rakibimiz Litvanya olacak

Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Lüksemburg, deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Milliler gruptaki ikinci maçında Litvanya'yı 26 Eylül Salı günü Elazığ Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)