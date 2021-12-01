Kadın Milliler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsrail'i geriden gelerek yendi

Müslüme'nin dedesi ve Başak Cengiz'in katili Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde

Mehmet Öz, ABD Senatosu için adaylığını açıkladı

Brent petrolün fiyatı aylar sonra 69 doların altında: Benzin ve motorine indirim yolda

Rusya ve NATO'dan tansiyonu yükselten Ukrayna açıklamaları

ABD’de bir lisede silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Dünya 17