Kanada'dan Atiba Hutchinson açıklaması

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, sakatlığından dolayı bu sezon hiç forma giyemedi. Kanada Teknik Direktörü John Herdman, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlıktan kurtuldu. Sadece Beşiktaşlılar değil Kanadalılar da Atiba'nın sahalara dönmesini bekliyor.

"Onun yokluğu zor bir durum"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Atiba Hutchinson'un yokluğunun Kanada için çok zor olduğunu belirten teknik direktör John Herdman açıklamalar yaptı. Herdman, "Onun yokluğu zor bir durum. Bunu gizlemiyorum. Takım için çok şey ifade ediyor. Dünya Kupası'nda görmek istediğim bir futbolcu varsa o da Atiba Hutchinson'dur. O yüzden dualarımız onunla" diye konuştu.

Aday kadroda olması bekleniyor

39 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası öncesi Kasım ayında açıklanacak kadroda yer alması için her şeyin yapıldığı da belirtildi.

"Şimdi daha iyi durumdayım"

Atiba Hutchinson da önümüzdeki hafta Beşiktaş'la takım çalışmalarına katılmayı ümit ettiğini söyledi. Kanada basınına konuşan Atiba, tünelin ucunda bir ışık göründüğünü belirterek, "Kendime yeniden güven kazanmaya başlıyorum. Eskisi kadar acı hissetmeden bir şeyler yapabiliyorum. Yani şimdi daha iyi durumdayım. Vücudumun bana nasıl tepki vereceğini açıkça görmeliyim.

Ama bazı şeyleri anlamanın en iyi yolunun da sahaya dönmek olduğunu biliyorum. Şimdi 3-4 hafta öncesine göre çok daha iyi durumdayım. İlk sakatlığımda bu kadar zamana ihtiyacım olacağını tahmin etmemiştim. Bu beni biraz zorladı" diye konuştu.

9 sezondur Beşiktaş'ta forma giyiyor

Atiba Hutchinson, 9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 326 karşılaşmaya çıktı. Kanadalı futbolcu bu maçlarda 26 gol ve 37 asist ile oynadı.