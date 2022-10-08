Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
365.949
-2.17%
BTXN Coin
10.05
-5.63%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Kanada'dan Atiba Hutchinson açıklaması

    Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, sakatlığından dolayı bu sezon hiç forma giyemedi. Kanada Teknik Direktörü John Herdman, konuya dair açıklamalarda bulundu.
    • 08.10.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada'dan Atiba Hutchinson açıklaması

    Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlıktan kurtuldu. Sadece Beşiktaşlılar değil Kanadalılar da Atiba'nın sahalara dönmesini bekliyor.

    "Onun yokluğu zor bir durum"

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Atiba Hutchinson'un yokluğunun Kanada için çok zor olduğunu belirten teknik direktör John Herdman açıklamalar yaptı. Herdman, "Onun yokluğu zor bir durum. Bunu gizlemiyorum. Takım için çok şey ifade ediyor. Dünya Kupası'nda görmek istediğim bir futbolcu varsa o da Atiba Hutchinson'dur. O yüzden dualarımız onunla" diye konuştu.

    Kanada dan Atiba Hutchinson açıklaması #1

    Aday kadroda olması bekleniyor

    39 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası öncesi Kasım ayında açıklanacak kadroda yer alması için her şeyin yapıldığı da belirtildi.

    Kanada dan Atiba Hutchinson açıklaması #2

    "Şimdi daha iyi durumdayım"

    Atiba Hutchinson da önümüzdeki hafta Beşiktaş'la takım çalışmalarına katılmayı ümit ettiğini söyledi. Kanada basınına konuşan Atiba, tünelin ucunda bir ışık göründüğünü belirterek, "Kendime yeniden güven kazanmaya başlıyorum. Eskisi kadar acı hissetmeden bir şeyler yapabiliyorum. Yani şimdi daha iyi durumdayım. Vücudumun bana nasıl tepki vereceğini açıkça görmeliyim.

    Ama bazı şeyleri anlamanın en iyi yolunun da sahaya dönmek olduğunu biliyorum. Şimdi 3-4 hafta öncesine göre çok daha iyi durumdayım. İlk sakatlığımda bu kadar zamana ihtiyacım olacağını tahmin etmemiştim. Bu beni biraz zorladı" diye konuştu.

    Kanada dan Atiba Hutchinson açıklaması #3

    9 sezondur Beşiktaş'ta forma giyiyor

    Atiba Hutchinson, 9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 326 karşılaşmaya çıktı. Kanadalı futbolcu bu maçlarda 26 gol ve 37 asist ile oynadı.


    Mahsa Amini'nin adli tıp raporu çıktı
    Dünya

    Mahsa Amini'nin adli tıp raporu çıktı

    'Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün'
    Dünya

    'Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün'

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Görüş Bildir