Kanada'nın hocası Herdman: Atiba alev alev yanıyor

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman, 38 yaşında olmasına rağmen yıllar sonra milli takıma çağrılan Atiba Hutchinson'a övgüler yağdırdı.

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman, Beşiktaş'tan davet ettikleri oyuncuları Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i kadroya alma nedenlerini anlatırken, iki oyuncunun özel isimler olduğunu belirtti.

"ALEV ALEV YANIYOR"

Atiba'nın 38 yaşında milli takıma dönmesinin normal olduğunu belirten teknik adam, "Atiba, her zaman takımınızda olmasını isteyeceğiniz bir futbolcu. Onunla çalışan herkes ne kadar önemli olduğunu fark eder. Sessiz, mütevazı bir lider ancak onun etrafınızda olduğunu bilirsiniz. Olmadığında da eksikliğini hissedersiniz. O bize gereken tecrübeyi getirecek, varlığıyla farklı bir aura yaratacak ve genç oyuncular, hatta tecrübeliler bile onu örnek alacak. Burada olmasının tek nedeni de liderlik yetenekleri değil, Beşiktaş için de gerçekten alev alev yanan bir performansı var." dedi.

"LARIN ARTIK İÇGÜDÜLERİNİ KULLANIYOR"

Larin'in de Beşiktaş'ta açıkta oynamasının büyük faydası olduğunu söyleyen teknik adam, "Larin'i Beşiktaş'ta forvetten çok açıkta yardımcı forvet olarak gördük. Boşluklara hareketleniyor ve en büyük gücünün de derinden ceza alanına hayalet koşular atmak olduğunu gösteriyor. Belki kariyerinde ilk kez, iki oyuncu tarafından marke edildiğini düşünmesine gerek yok. Şimdi içgüdülerini kullanarak boşlukları buluyor ve doğal şekilde kendini gösterebiliyor." dedi.

Kanada, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bermuda ve Cayman Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman, Beşiktaş'tan davet ettikleri oyuncuları Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i kadroya alma nedenlerini anlatırken, iki oyuncunun ne kadar özel olduğunu anlattı.