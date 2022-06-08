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    Kane, Almanya'dan 1 puanı kurtardı

    UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında Almanya ile İngiltere 1-1 berabere kaldı.
    • 08.06.2022 - 08:56
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    Kane, Almanya'dan 1 puanı kurtardı

    UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında Almanya ile İngiltere Allianz Arena'da karşılaştı.

    Mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Almanya, 50. dakikada Jonas Hofmann ile 1-0 öne geçti. İngiltere'nin cevabı ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle geldi.

    İki takım da galibiyetle tanışamadı

    Bu sonuçla Almanya 2, İngiltere 1 puana yükseldi ve iki takım da henüz galibiyetle tanışamadı.

    Kane, Almanya dan 1 puanı kurtardı #1


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