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Kane, Almanya'dan 1 puanı kurtardı
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında Almanya ile İngiltere 1-1 berabere kaldı.
- 08.06.2022 - 08:56
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında Almanya ile İngiltere Allianz Arena'da karşılaştı.
Mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Almanya, 50. dakikada Jonas Hofmann ile 1-0 öne geçti. İngiltere'nin cevabı ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle geldi.
İki takım da galibiyetle tanışamadı
Bu sonuçla Almanya 2, İngiltere 1 puana yükseldi ve iki takım da henüz galibiyetle tanışamadı.