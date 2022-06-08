Kane, Almanya'dan 1 puanı kurtardı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında Almanya ile İngiltere 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında Almanya ile İngiltere Allianz Arena'da karşılaştı.

Mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Almanya, 50. dakikada Jonas Hofmann ile 1-0 öne geçti. İngiltere'nin cevabı ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle geldi.

İki takım da galibiyetle tanışamadı

Bu sonuçla Almanya 2, İngiltere 1 puana yükseldi ve iki takım da henüz galibiyetle tanışamadı.