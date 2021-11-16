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    Karadağ - Türkiye - CANLI SKOR

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 22:37
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 23:27
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    41' Karadağ tehlikeli geldi. Ancak çekilen şutta Uğurcan Çakır başarılıydı.

    22' Gooooooooooooooool... Karadağ 1-1 Türkiye (Kerem)

    4' Gol... Karadağ 1-0 Türkiye (Beciraj)

    1' Maç başladı...

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında A Milli Takımımız, Karadağ'a konuk oluyor.

    Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 22.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak Yılmaz

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