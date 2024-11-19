Karadağ - Türkiye maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.
İki takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.
İLK 11'LER
Karadağ'ın ilk 11'i belli olmamıştır.
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış