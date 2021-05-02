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    Karate 1 Premier Lig'de Meltem Hocaoğlu Akyol finalde

    Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakasının ikinci gününde kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol da finale yükseldi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 07:42
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    Karate 1 Premier Lig'de Meltem Hocaoğlu Akyol finalde

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabında Erkek Kata Milli Takımı ve Enes Özdemir’den sonra Meltem Hocaoğlu Akyol da finale çıktı.

    87 ülkeden 740 sporcunun katıldığı organizasyonda +68 kiloda Türkiye’yi temsil eden Akyol ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ukraynalı Anastasia Stepashko’yu 2-1, son 16 turunda ise Bosna Hersekli Stefani Kresic’i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Karate 1 Premier Lig de Meltem Hocaoğlu Akyol finalde #1

    FİNALLERDE ÖNCE KOLOMBİYALIYI, SONRA İSPANYOLU DEVİRDİ

    Çeyrek finalde Kolombiyalı rakibi Shanee Torres’i 2-0 mağlup eden tecrübeli karateci, yarı finalde de İspanyol Laura Gonzalez Palacio’yu 2-1 ile geçerek altın madalya için mücadele etme şansı yakaladı.

    Karate 1 Premier Lig de Meltem Hocaoğlu Akyol finalde #2

    FİNALDE RAKİBİ İSPANYOL GARCİA

    Finale çıkarak Tokyo Olimpiyatları’na katılma yolunda büyük avantaj yakalayan Meltem Hocaoğlu Akyol, bugün İspanyol Torres Garcia ile şampiyonluk için karşılaşacak.

    Karate 1 Premier Lig de Meltem Hocaoğlu Akyol finalde #3

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