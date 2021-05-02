Karate 1 Premier Lig'de Meltem Hocaoğlu Akyol finalde

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakasının ikinci gününde kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol da finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabında Erkek Kata Milli Takımı ve Enes Özdemir’den sonra Meltem Hocaoğlu Akyol da finale çıktı.

87 ülkeden 740 sporcunun katıldığı organizasyonda +68 kiloda Türkiye’yi temsil eden Akyol ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ukraynalı Anastasia Stepashko’yu 2-1, son 16 turunda ise Bosna Hersekli Stefani Kresic’i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FİNALLERDE ÖNCE KOLOMBİYALIYI, SONRA İSPANYOLU DEVİRDİ

Çeyrek finalde Kolombiyalı rakibi Shanee Torres’i 2-0 mağlup eden tecrübeli karateci, yarı finalde de İspanyol Laura Gonzalez Palacio’yu 2-1 ile geçerek altın madalya için mücadele etme şansı yakaladı.

FİNALDE RAKİBİ İSPANYOL GARCİA

Finale çıkarak Tokyo Olimpiyatları’na katılma yolunda büyük avantaj yakalayan Meltem Hocaoğlu Akyol, bugün İspanyol Torres Garcia ile şampiyonluk için karşılaşacak.