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- Katar'da İngiliz taraftarları alkol yasağı durdurdu
Katar'da İngiliz taraftarları alkol yasağı durdurdu
İngiltere Milli Takımı'na destek olmak için Katar'a giden taraftarlar, herhangi bir olaya karışmayarak tarihe geçti.
- Haber Merkezi
- 21.12.2022 - 11:31
- Güncelleme : 21.12.2022 - 11:33
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi alınan tedbirler turnuvanın oldukça başarılı geçmesini sağladı.
Özellikle alkol yasağı, gittikleri her yerde sarhoş olup olay çıkarmalarıyla ünlü İngiliz taraftarları durdurdu.
Çeyrek finalde Fransa'ya mağlup olan İngiltere'ye destek olmak için Katar'a giden 3 binden fazla taraftar, herhangi bir olaya karışmadan ülkelerine döndü.
Bu durum ülke tarihine geçti.
İlk kez sorunsuz şekilde döndüler
İngiliz Daily Mirror gazetesi, taraftarların tarihte ilk kez tutuklanmadan ya da olay çıkartmadan ülkelerine dönmeyi başardıklarını yazdı.
Katar polisi, Dünya Kupası'nda tek bir İngiliz taraftarın bile tutuklanmadığını doğruladı.