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Katar'da İngiliz taraftarları alkol yasağı durdurdu

Katar'da İngiliz taraftarları alkol yasağı durdurdu

İngiltere Milli Takımı'na destek olmak için Katar'a giden taraftarlar, herhangi bir olaya karışmayarak tarihe geçti.