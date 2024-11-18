Kazakistan'ı farklı geçen Norveç, A Ligi'nde

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. hafta maçında Norveç ile Kazakistan karşı karşıya geldi.

Ullevaal Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Norveç 5-0'lık skorla kazandı.

HAALAND, HAT-TRICK YAPTI

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 23, 37 ve 71. dakikada Erling Haaland, 41. dakikada Alexander Sörloth ve 75. dakikada Antonio Nusa kaydetti.

Haaland, 24 yaşında 25. hat-trick'ini yaptı; milli takım formasıyla da 39. maçında 38. golünü attı.

NORVEÇ, A LİGİ'NE ÇIKTI

Norveç, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve lider olarak A Ligi'ne yükseldi.

Kazakistan ise 6 maçta 1 puanda kaldı ve son sırada yer alarak C Ligi'ne düştü.