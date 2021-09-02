Karadağ maçında yediğimiz ilk golde Kenan Karaman'ın kramponlarını bağlaması sosyal medyanın tepkisini çekti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golüyle 2-0 öne geçtik ancak ilk yarının sonunda ve maçın son dakikasında yediğimiz gollerle maç 2-2 sona erdi.

Bu skorla Milli Takım, puanını 8'e yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü.

KENAN KARAMAN'IN POZİSYONU TEPKİ ÇEKTİ

Galibiyetin son anda kaçmasının ardından maçın önüne yediğimiz goller geçti.

İlk yarının sonunda kalemize gördüğümüz golde Kenan Karaman'ın kramponlarını bağlaması sosyal medyanın tepkisini çekti.

Kenan Karaman'ın kramponunu bağlaması tepki aldı İZLE