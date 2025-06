Kenan Yıldız: En büyük hayalimiz Dünya Kupası'nda olmak

A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Kenan Yıldız, en büyük hayalinin Dünya Kupası'nda mücadele etmek olduğunu söyledi.

İtalya Serie A Ligi takımlarından Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçları için ABD'de çalışmalarını sürdüren milli takımın kamp yaptığı otelde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kenan, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları hakkında, şunları dedi:

"ÜÇ MAÇA DA AYNI ŞEKİLDE BAKACAĞIZ"

Milli futbolcu, eylül ayında İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile eleme grubu maçlarına başlayacaklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK"

Kenan Yıldız, "İspanya'yı geçerek grup lideri olabileceğimize inanıyor musun?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

Her maçı kazanabilecek potansiyelde bir takımız. Tabii ki neden olmasın. Şimdiden kazanırız kaybederiz diyemem ama çok çalışmaya inanıyorum. Çok çalışarak en iyi performansı vermeye inanan biriyim. Herkesi yenebileceğimizi biliyorum. Dünya Kupası, bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en büyük turnuva. En büyük hayalimiz Dünya Kupası'nda olmak. Umarım Dünya Kupası'na katılabiliriz.

"BENİM İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇMEZ ZOR OLMADI"

Milli takım tercihinin Türkiye olmasından mutluluk duyduğunun altını çizen Kenan, şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan bu yana benimle çok ilgilendiler, her zaman bana farklı seçenekler sundular. İlk hocalarımdan biri Soykan (Başar) Hoca'ydı. O yüzden benim için Türkiye'yi seçmek zor olmadı.

"MİHENK TAŞI GİBİYDİ"

Kenan, Türkiye formasıyla, doğduğu ülke Almanya'ya karşı oynadığı maçı ise unutamadığını belirterek, şu şekilde konuştu:

Belki de Almanya maçı hayatımda denk gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesiydi, mihenk taşı gibiydi. Gol de attım. Ondan sonra milli takımda benim için her şey tam anlamıyla başladı diyebilirim.

"O ANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te milli takım olarak çeyrek finale yükselerek iyi iş çıkardıklarını aktaran genç oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

Kendi adıma performansımla alakalı konuşmam gerekirse çok çalışarak en iyisini yapmaya çalıştım. Unutamadığım an olarak da Avusturya maçı sonrası yaşadığımız zirve duygular diyebilirim. Avusturya maçından sonra yaşadıklarımızı, o anları asla unutmayacağım.

"TARAFTARIMIZLA O DUYGULARI PAYLAŞMAK UNUTULMAZDI"

Kenan Yıldız, yarı finale çok yaklaştıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MONTELLA İLE ÇALIŞMAKTAN NE KADAR MUTLU OLDUĞUMU KELİMELERLE SİZE ANLATAMAM"

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde gelişerek hedeflerine ilerlediklerini dile getiren Kenan, şöyle konuştu:

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK ZORUNDAYDIK"

Juventus ile İtalya Ligi'nde son haftada Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ettikleri için mutlu olduğunu vurgulayan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Juventus olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundaydık. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Juventus oyuncusu olarak kendimizi başka bir turnuvada düşünmüyoruz. Çocukluğumdan bu yana futbolu seven biri olarak Şampiyonlar Ligi'nin seremonisindeki müziği duyduğumda tüyleriniz diken diken oluyor, hep hayalini kurardım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansım oldu, tekrar o müziği dinlemek her zaman tüyleri diken diken yapar.