Kenan Yıldız gol attı, akıllara Nuri Şahin geldi A Milli Takım'ın deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maça genç futbolcu Kenan Yıldız damga vurdu. Juventus forması giyen yetenekli isim, 18 yıl aranın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'le aynı kaderi yaşadı.

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A Milli Futbol Takımı özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Millilerin katılmayı garantilediği EURO 2024 Finali'nin oynanacağı Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda başlayan karşılaşmaya Almanya çok hızlı bir giriş yaparak 5. dakikada Kai Havertz'in attığı gol ile 1-0 öne geçtiler.

İlk yarıyı önde kapadık

Gol sonrası önde baskısını artıran Milliler, ilk yarının son çeyreğinde önce 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-1 eşitliği yakaladı, daha sonra 45+2. dakikada Kenan Yıldız'ın golüyle 2-1 öne geçerek ilk yarıyı tamamladı.

Galibiyet Yusuf Sarı'nın golüyle geldi

İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi tempolu bir giriş yapan Almanya Milli Takımı 49. dakikada Niclas Füllkrug ile skoru 2-2 yaptı.

Eşitlik sonrası oyunun kontrolünü eline geçiren Almanya'ya karşı A Milli Takım 71 .dakikada VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı ve topun başına geçen Yusuf Sarı takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

90 dakika sonunda başka gol sesi çıkmazken, Vincenzo Montella yönetiminde Milliler 18 yıl sonra Almanya karşısında galibiyetle ayrıldı.

Kenan ilk gol sevincini yaşadı

Bu maçın kahramanlarından biri ise Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız oldu. A Milli Takım formasıyla ikinci maçına çıkan genç oyuncu, ilk golünü Almanya karşısında buldu.

Bu golle birlikte Kenan Yıldız (18 yaş 198 gün), A Milli Takım tarihinde 19 yaşına basmadan önce gol atan beşinci oyuncu oldu.

Kenan Yıldız'dan önce bu başarıya Arda Güler, Nuri Şahin, Kemal Faruki ve Mehmet Leblebi imza atmıştı.

Nuri Şahin'le aynı kaderi yaşadı

Nuri Şahin gibi Almanya'da doğup büyüyen ve A Milli Takım'ı seçen Kenan Yıldız, attığı harika golle dikkatleri çekti.

Kenan'ın, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin gibi milli formayla ilk golünü Almanya'ya atması dikkat çekti.

Nuri Şahin, 8 Ekim 2005 tarihinde 17 yaşında A Milli Takım formasını ilk kez hazırlık maçında Almanya'ya karşı giymiş ve 1 gol atmıştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu maçı milliler, 2-1'lik skorla kazanmıştı.