Kenan Yıldız gönülleri fethetti! Milli formaya büyük saygı Almanya maçında ortaya koyduğu performansla yıldızını parlatan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, Galler maçında oyuna girmeden önce yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri son maçında Cardiff'te Galler'le karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılan ay-yıldızlılar, grubunu lider tamamladı ve 2.torbada olmaya hak kazandı.

Formayı öptü, alnına koydu

Galler maçının ikinci yarısında tüyleri diken diken eden bir an yaşandı. A Milli Takım'da son dönemin parlayan yıldızlarından Kenan Yıldız, 56. dakikada oyuna girmek için hazırlık yaptığı sırada kenarda Ay-Yıldızlı formayı öpüp başına koydu.

Genç oyuncunun bu hareketi sonrasında sosyal medyadaki Türk futbolseverler övgü dolu mesajlar paylaştı.