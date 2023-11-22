Kenan Yıldız gönülleri fethetti! Milli formaya büyük saygı

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Türkiye, EURO 2024 Elemeleri son maçında Cardiff'te Galler'le karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılan ay-yıldızlılar, grubunu lider tamamladı ve 2.torbada olmaya hak kazandı.
Formayı öptü, alnına koydu
Galler maçının ikinci yarısında tüyleri diken diken eden bir an yaşandı. A Milli Takım'da son dönemin parlayan yıldızlarından Kenan Yıldız, 56. dakikada oyuna girmek için hazırlık yaptığı sırada kenarda Ay-Yıldızlı formayı öpüp başına koydu.
Genç oyuncunun bu hareketi sonrasında sosyal medyadaki Türk futbolseverler övgü dolu mesajlar paylaştı.
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