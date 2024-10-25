Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri

İHA

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, FIFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Geçen sene A Milli Takım'la çıktığı ilk resmi maçta doğup büyüdüğü ülke olan Almanya filelerini havalandıran Kenan Yıldız, o golün kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

"GOL ATTIĞIMDA HERKESİN DUYGULARIMI GÖREBİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Gol attığımda herkesin duygularımı görebildiğini düşünüyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz, özellikle de hayatım boyunca futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta. Gol attıktan sonra kalabalığı duymak inanılmazdı. Sanki neredeyse tüm stadyum Türk taraftarlardan oluşuyormuş gibi hissettim. Sonra, iki veya üç saniye sonra, sevincimi yaptığımda, çığlık attım. Çok gerçek dışıydı. Babam oradaydı, bu benim için çok şey ifade ediyordu. Annem gelemedi çünkü küçük bir köpeğimiz var ve evde kalmak zorundaydı, bu yüzden televizyondan izliyordu. Sanırım ikisi de benimle çok gurur duyuyordu.

"AİLEM, ZİHNİMİN GÜÇLÜ OLMASINA VE ASLA PES ETMEME YARDIMCI OLDU"

Babası sayesinde futbola başladığını aktaran 19 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu:

Ben üç yaşındayken babam benimle futbol sahasına gitmeye başladı ve bana bazı şeyler öğretti. Bunları YouTube'dan öğreniyordu. Ayrıca maçları izlerken bana, 'Bak ne yapıyor' derdi. Sonra, çok küçük yaşta beni daha büyük oyuncularla antrenmana götürürdü. Tüm bunları atlatmamı sağladı. Bugün olduğum yer, onun ve annemin sayesinde. Annem sahanın dışında, okulda, her şeyde bana yardım etti. Ailem zihnimin güçlü olmasına ve asla pes etmememe yardımcı oldu.

"MİLLİ TAKIM'DA HEPİMİZ ARKADAŞIZ VE BİRBİRİMİZE GÜVENİYORUZ"

Türkiye'nin EURO 2024 performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kenan, şunları dedi:

Yaşım itibarıyla böylesine büyük bir turnuvada oynamanın mümkün olabileceğini düşünmemiştim. Çok eğlenceliydi çünkü birçok yeni şey öğrendik. Dört veya beş hafta boyunca bir takım olarak birlikteydik. Bu bizi daha da bir araya getirdi. Hepimiz arkadaşız ve birbirimize güveniyoruz. Bence elimizden gelenin en iyisini yapmamızın en büyük nedeni bu. Aslında EURO'da daha da ileri gidebileceğimize inanıyorum. Harika bir grubumuz var, neden olmasın? Harika bir zamandı ve bunun gibi daha çok zaman geçirmeyi umuyoruz.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLACAĞIMIZI VE HERKESİ GURURLANDIRACAĞIMIZI UMUYORUM"

Milli formayla 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediklerinin altını çizen Yıldız, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Orada olacağımızı ve herkesi gerçekten gururlandıracağımızı umuyorum. Bir şeyler geri vermek istiyoruz. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok isterdi ve biliyorum ki onlar da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Kendimize inanıyoruz, takımımıza inanıyoruz, taraftarlarımıza inanıyoruz. Milli takıma her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Hepimiz bir aradayız ve birçok şey yapmaya açız. Benim için daha büyük adımlar atmaya devam etmek istiyorum. Ailemi, kendimi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum.

"10 NUMARAYI GİYMEK SAHADA BİR ŞEYLER BAŞARABİLECEĞİM HİSSİNİ VERİYOR"

Juventus'ta 10 numaralı formayı giymenin getirdiği baskıdan keyif aldığını dile getiren Kenan Yıldız, şu şekilde konuştu:

Böyle bir sayının iki yüzü var. Gerçekten çok ağır bir sayı. Kendine güvenin, gururun var ama sonra sana bu onuru veren insanlara bir şeyler göstermen gereken bir tarafın da var. Bununla oynamak harika çünkü sahada bir şeyler başarabileceğim hissini veriyor.

"MONTELLA'YA ÇOK MİNNETTARIM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Kenan, şu ifadeleri kullandı:

Montella bana kendimi gösterme inancını veren ilk antrenörlerden biriydi. Bize çok fazla taktik veriyor, ancak aynı zamanda oyunumu oynamamı da istiyor. Ona çok minnettarım.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE MÜKEMMEL TÜRKÇE KONUŞABİLMEYİ İSTİYORUM"

Türkçeyi en iyi şekilde konuşabilmek için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen genç futbolcu, şunları dedi:

Üç buçuk dil konuşabiliyorum diyebilirim. Almanca, İngilizce, İtalyanca ve elimden gelenin en iyisini Türkçe konuşuyorum. Babam benimle her zaman Türkçe konuşuyor ama ben Almanca cevap veriyorum. Bu yüzden anlıyorum ama konuşmak zor. Denemeye devam edeceğim ve birkaç yıl içinde mükemmel konuşabilmeyi istiyorum.

"ARDA İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuşan Kenan Yıldız, şu açıklamayı yaptı: