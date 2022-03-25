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    Kerem Aktürkoğlu: Burak Yılmaz takımımız için her şeyi yaptı

    Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı hakkında, "Burak Yılmaz takımımız için her şeyi yaptı. Onun canı sağ olsun. O kaçırmasa herhangi birimiz kaçırabilirdi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 01:42
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    Kerem Aktürkoğlu: Burak Yılmaz takımımız için her şeyi yaptı

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final maçında Portekiz'e 3-1 mağlup olan Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    İkinci yarı maçı çevirebileceklerini düşündüklerini belirten Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı hakkında, "Burak Yılmaz takımımız için her şeyi yaptı. Onun canı sağ olsun. O kaçırmasa herhangi birimiz kaçırabilirdi." dedi.

    “BURAK AĞABEYİMİN AYAĞINA SAĞLIK”

    Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük. 2-1 oldu, 2-2 ve 3-2'de olabilirdi. Kazansaydık, belki de Makedonya'yla evimizde oynayacaktık ve çok daha şansımız olacaktı. Takım arkadaşlarımın, öncelikle de Burak ağabeyimin ayağına sağlık. Burak Yılmaz takımımız için her şeyi yaptı. Onun canı sağ olsun. O kaçırmasa herhangi birimiz kaçırabilirdi."

    Kerem Aktürkoğlu: Burak Yılmaz takımımız için her şeyi yaptı #1


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