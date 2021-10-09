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- Kerem Aktürkoğlu: Henüz bir şey bitmedi
Kerem Aktürkoğlu: Henüz bir şey bitmedi
Norveç'le 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "3 maçı kazanıp önümüze bakacağız. Her şey bizim elimizde de değil tabii ki." dedi.
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 00:09
Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.
Kerem açıklamalarında, "İlk yarıya 1-0 gidemedik, ikinci yarı inançlıydık, galibiyeti alabileceğimizi düşündük ama istediğimiz gibi olmadı.
"HENÜZ BİR ŞEY BİTMEDİ"
Henüz bir şey bitmedi, 3 maçı kazanıp önümüze bakacağız. Her şey bizim elimizde de değil tabii ki." ifadelerini kullandı.