Haberler

Milli Takımlar Haberleri

Kerem Aktürkoğlu: Henüz bir şey bitmedi

Kerem Aktürkoğlu: Henüz bir şey bitmedi

Norveç'le 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "3 maçı kazanıp önümüze bakacağız. Her şey bizim elimizde de değil tabii ki." dedi.