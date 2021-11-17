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    Kerem Aktürkoğlu: İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Kötü günleri geride bıraktık. İnşallah ilerleyen günlerde play-off'lardan Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 01:43
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 02:27
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    Kerem Aktürkoğlu: İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz

    A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı mağlup ederek, play-off'a katılmaya hak kazandı.

    "İKİDE İKİ YAPMAK İSTİYORDUK VE YAPTIK"

    Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kerem Aktürkoğlu, "İlk dakikalarda golü yedik. İstediğimiz, beklediğimiz gibi değildi o. Çabuk reaksiyon verdik. İkide iki yapmak istiyorduk, yaptık.

    Kerem Aktürkoğlu: İnşallah Dünya Kupası na gideceğiz #1

    "İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ"

    Dünya Kupası'na play-off'lardan gideceğiz. Seri başı değiliz, güçlü rakipler var ama Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak onlardan birini elememiz gerekiyor. Kötü günleri geride bıraktık. İnşallah ilerleyen günlerde play-off'lardan Dünya Kupası'na gideceğiz. ifadelerini kullandı.

    Gol anını anlatan genç oyuncu, "Gol pozisyonunda arkadan gelen kalçama vurdu, 5-10 dakika ağrıdı ama geçti. Bugün her şey gayet güzeldi" dedi.

    Kerem Aktürkoğlu: İnşallah Dünya Kupası na gideceğiz #2

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