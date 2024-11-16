Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı, A Ligi hayali son maça kaldı

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Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Craig Bellamy'nin yönetimindeki Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan ve İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yönettiği maçta A Milli Takım birçok fırsat bulmasına rağmen skoru bulamadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

KEREM, PENALTIYI KAÇIRDI

Bu müsabakanın son dakikalarında ise büyük bir kırılma anı yaşandı. 87. dakikada A Milli Takımımızın hücumunda Yunus Akgün ceza sahası içi sağ çaprazında Neco Williams'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yan direğe çarpan top auta çıktı.

İŞLER SON MAÇA KALDI

Böylelikle millilerin, A Ligi'ne yükselme şansı son maça kaldı.

Grubun son hafta maçında Türkiye deplasmanda Karadağ'a konuk olurken, Galler evinde İzlanda'ya konuk olacak.

A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek.

Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek.