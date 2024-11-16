Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı, milliler penaltı bekledi

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile karşılaştı.
Bu kritik müsabakanın ilk yarısında milliler, bir pozisyonda penaltı bekledi.
OYUN DEVAM ETTİ
Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milliler, bu pozisyonun ardından penaltı bekledi.
İspanyol hakem Juan Munuera ise bu pozisyonda oyunu sürdürdü.
KEREM, TEDAVİ GÖRDÜ
Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.
(Görüntüler TV 8'den alınmıştır.)
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