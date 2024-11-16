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Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı, milliler penaltı bekledi

Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı, milliler penaltı bekledi A Milli Futbol Takımı, Galler'i konuk ettiği UEFA Uluslar Ligi maçının ilk yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi. İspanyol hakem Juan Munuera ise oyunu sürdürdü.