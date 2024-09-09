Kerem Aktürkoğlu'ndan İzlanda'ya mükemmel gol

Haber Merkezi
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, harika bir gole imza attı.
Mücadelen ilk yarısında da sahneye çıkan Kerem, dakikalar 52'yi gösterdiğinde ikinci golünü kaydetti.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.
(Görüntüler TV 8'den alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış