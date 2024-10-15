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Haber Merkezi

Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'a da yansıtan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçının da yıldızlarından biri oldu.

Milli futbolcu, 4-2 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu.

25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.

SON 9 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Öte yandan Benfica ve ay-yıldızlı formayla son 9 maçında 8 gol 3 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, muhteşem formuyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Yıldız futbolcunun ocak ayında Avrupa devlerinin listesine girebileceği konuşuluyor.