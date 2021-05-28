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    Kerem Aktürkoğlu'ndan nefis çalım

    Kerem Aktürkoğlu'ndan nefis çalım

    A Milli Takım'ın Azerbaycan'ı 2-1 yendiği hazırlık maçında milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, nefis bir çalım attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 09:20
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı ağırladı.

    Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan maçta, goller Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'dan geldi.

    KEREM'DEN ZIDANE ÇALIMI

    Milli Takım'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu maça ikinci yarıda dahil oldu. Oynadığı futbolla göz dolduran Kerem maçta nefis bir çalım attı.

    İzleyenleri heyecanlandıran Milliler Avrupa Şampiyonası öncesinde ne kadar hazır olduklarını gösterdiler.

    Kerem Aktürkoğlu'ndan nefis çalım İZLE

    Kerem Aktürkoğlu ndan nefis çalım #1

    Kerem Aktürkoğlu ndan nefis çalım #2

    Kerem Aktürkoğlu ndan nefis çalım #3

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