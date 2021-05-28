A Milli Takım'ın Azerbaycan'ı 2-1 yendiği hazırlık maçında milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, nefis bir çalım attı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı ağırladı.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan maçta, goller Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'dan geldi.

KEREM'DEN ZIDANE ÇALIMI

Milli Takım'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu maça ikinci yarıda dahil oldu. Oynadığı futbolla göz dolduran Kerem maçta nefis bir çalım attı.

İzleyenleri heyecanlandıran Milliler Avrupa Şampiyonası öncesinde ne kadar hazır olduklarını gösterdiler.

Kerem Aktürkoğlu'ndan nefis çalım İZLE

